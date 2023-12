Augustinsson blikt voor het eerst terug op aanslag in Brussel waarbij twee Zweden vermoord werden

Ludwig Augustinsson heeft zijn draai helemaal gevonden bij Anderlecht. Op 16 oktober beleefde hij echter enkele moeilijke dagen in Brussel.

Ludwig Augustinsson ontpopte zich bij Anderlecht tot een vaste spelmaker. De Zweedse linksback had echter ook enkele moeilijke dagen, toen op 16 oktober voor België-Zweden twee landgenoten doodgeschoten werden.

“Heel eerlijk? Ik had veel stress. Ik had schrik, want mijn vrouw Miranda en mijn dochtertje Lily van bijna drie jaar wonen in Brussel en er liep een schutter rond. Dan word je nerveus”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Zijn vrouw Miranda en Lily waren niet in het Koning Boudewijnstadion. “Neen, ze bleven die avond thuis, maar maakte dat uit? Die nacht was die terrorist nog op vrije voeten en hij viseerde onschuldige Zweden. Dan wil je zo snel mogelijk bij hen zijn. Je voelde al in het stadion dat de sfeer gespannen werd en dat gevoel beheerste ook iedereen in de stad.”

Op de televisiebeelden was te zien dat hij door de gang liep en aan het telefoneren was. “Ik was erg begaan met de twee landgenoten die het leven lieten, maar je denkt in de eerste plaats aan je familie. Ik was niet zeker of mijn vrouw die avond was thuisgebleven met onze dochter of toch nog op pad was gegaan. De moordenaar liep nog vrij rond. Zodra ik wist waar ze precies waren, kon ik een beetje kalmeren.”

Het werden enkele vreemde dagen voor hem. “Ik heb toch enkele dagen met schrik over mijn schouder gekeken. De club stelde zich gelukkig heel begripvol op en steunde ons enorm. Na verloop van tijd moet je ook wat afstand nemen van die zaken en het normale leven weer zijn gang laten gaan.”