In alle stilte gepasseerd: Ook klacht van Club Brugge om match te herspelen behandeld

Vrijdag werd de klacht van KRC Genk om de match tegen Anderlecht te herspelen behandeld. Maar er stond nog zo'n klacht op de agenda, terwijl daar nauwelijks over gesproken werd.

Het Professional Referee Department behandelde vrijdag de klacht van KRC Genk over de penaltyfase in de match tegen Anderlecht. De Limburgers blijven ook na de zitting bij hun standpunt dat de match herspeeld moet worden.

Het is nu wachten op het oordeel van het Professional Referee Department. Dat wordt eerstdaags verwacht. Als het om een menselijke fout gaat, dan wordt de match niet herspeeld, maar kan KRC Genk nog bij het BAS in beroep gaan.

Ook Club Brugge diende een tijdje geleden een klacht in bij het Professional Referee Department om een match te herspelen. Dat was het duel met KV Mechelen. Toen werd een doelpunt van Thiago afgekeurd wegens onterecht buitenspel.

Blauwzwart spreekt van een professioneel-technische fout. De redenering van Club Brugge kun je hier nog even nalezen. Ook die klacht werd vrijdag behandeld, maar door alle aandacht voor Anderlecht-Genk passeerde dit in alle stilte. Het oordeel van het Referee Department moet ook in deze zaak snel volgen.