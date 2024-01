Meer Belgische trainers in Jupiler Pro League? Franky Van Der Elst zegt zijn gedacht

De trainerswals in de Jupiler Pro League blijft maar gaan. Toch zijn er opvallend weinig Belgen die hun kans krijgen.

Amper vier Belgische trainers in de Jupiler Pro League: Vanhaezebrouck, Vrancken, De Mil en Mazzu. Standard en KV Kortrijk kozen allebei deze week om met een buitenlandse coach in zee te gaan.

Franky Van Der Elst zou alvast niet meer in hun schoenen willen staan. “Het leven van een trainer, dat is alle gesprekken die thuis aan je voorbijgaan omdat je aan voetbal zit te denken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voor zichzelf zag hij ook geen mogelijkheden meer na zijn passage bij KV Oostende. “Lager, of op hetzelfde niveau. Maar dan zit je weer bij een club in de problemen. Dat is vechten tegen windmolens. Op mij hoeven ze niet te rekenen om er een extra Belgische trainer bij te krijgen.”

Die vier Belgen in de Jupiler Pro League, dat begrijpt Van Der Elst niet. “Dat is te weinig. Ik vind dat jammer. Er zijn dingen die beter kunnen in het Belgische voetbal, maar je kan toch niet zeggen dat wij een achterlijk voetballand zijn?”

“Maar in de lagere reeksen moeten toch ook bekwame mensen zitten? De Ferrera's zijn zowat de enigen die zo een kans gekregen hebben. Wat meer vertrouwen in onze mensen mag wel. Verdorie, dat klinkt als een slogan van Vlaams Belang. Dat wil ik nu ook weer niet.”