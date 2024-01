Benito Raman weet waar hij aan toe is: Anderlecht heeft zijn transfer nodig

Hij heeft zich al verschillende keren vanuit een hopeloze situatie weer in de wedstrijdkern kunnen knokken, maar deze keer weet Benito Raman waar hij aan toe is. Als hij deze maand niet vertrekt, komt hij niet meer in de sportieve plannen van Anderlecht voor.

Het is een harde beslissing om hem niet mee te nemen op stage, zeker omdat de Denen van Anderlecht respect hebben voor Raman. Er valt immers niets aan te merken op zijn werklust, inzet en gedrag. In de kleedkamer is hij nog steeds één van de graagst geziene jongens. Raman valt niets te verwijten.

Het enige probleem: zijn contract en dat loopt af in juni. Hij verdient om en bij het miljoen per jaar. Als de helft daarvan zou wegvallen, kunnen ze al een deftige verdediger betalen. Anderlecht wil hem zelfs quasi gratis laten vertrekken om van zijn loon af te zijn. De financiële situatie van paars-wit is immers nog steeds niet van dien aard dat ze zotte dingen kunnen doen.

Geschikte club moet zich melden

Fredberg moet nog steeds elke euro omdraaien om verder naar de groene zijde van de balans te evolueren. Raman is eerder geneigd om zijn contract uit te dienen, maar bij Anderlecht hopen ze dat hij deze maand een goeie club vindt waar hijzelf ook een sportief project voor de toekomst in ziet.

De aanvaller zou het liefst in België blijven. Vorig jaar toonde STVV grote interesse, maar dat draaide op niets uit. Een club van die orde zou misschien wel ideaal zijn. Want bij paars-wit zal Nilson Angulo de komende maanden de voorkeur krijgen.

Angulo is een winger, maar daar werd Raman de laatste tijd ook uitgespeeld, terwijl het niet echt zijn positie is. De Ecuadoraan moet de nodige snelheid toevoegen aan de kern zolang Francis Amuzu out is.