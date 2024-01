KRC Genk-coach Wouter Vrancken reageert enorm scherp na beslissing om wedstrijd tegen Anderlecht niet te laten herspelen

Het duel tussen Anderlecht en KRC Genk zal niet worden herspeeld. Dat weten we sinds maandag. KRC Genk laat het hier niet bij en onderneemt stappen.

KRC Genk-coach Wouter Vrancken is niet te spreken over de beslissing van het Referee Department. "Ik probeer er niet te veel aan te denken", laat hij optekenen bij Sporza. "Als je voetballiefhebber bent en je dat hoort, kan je niet anders dan dat raar te vinden. Er was een signaal nodig, maar dat was het Referee Department niet zinnens om te geven."

Vrancken is bijzonder scherp voor de scheidsrechters. "Dan kan alles en moeten we ons bij alles maar neerleggen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als ik zo'n fout maak, ben ik een week later niet meer de trainer van Genk. Simpel."

"Ik denk dat zelfs een deel van de Anderlecht-aanhang voelt dat het niet oké is, zelfs al wil het zo graag winnen", besluit hij.