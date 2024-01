Dé Belgische ploeg van het jaar in 2023? Dat is een verrassend ... gelijkspel tussen twéé teams! (Maar in the long run ...)

Het jaar 2024 is aangebroken. Tijd om dus nog even terug te blikken op 2023, en bij uitbreiding zelfs nog een beetje verder in de tijd. En dan is het duidelijk wie de ploeg van het jaar is, toch? Wel, de cijfers zijn duidelijk.

De ploeg van 2023 in België? Dat is Union SG. Zij sprokkelden over het hele jaar door de meeste punten: 124 stuks uit 60 wedstrijden. Daarmee doen ze wel maar evengoed als KAA Gent, al hadden die vier wedstrijden meer nodig.

Bovendien moet ook de kanttekening gemaakt worden dat Gent afgelopen seizoen zes wedstrijden in play-off 2 speelde en Europees speelde in de Conference League, waar Union in play-off 1 speelde en in de groepsfase van de Europa League.

© photonews

Antwerp en Club Brugge volgen op respectabele afstand met 109 punten, daarna is er KRC Genk (100) en ... Lokeren-Temse, dat aan 91 punten zit uit amper 36 wedstrijden volgens onze interne statistieken. Anderlecht staat op plek zeven met 87 eenheden.

The long run: Union baas boven baas

Vanaf het seizoen 2021-2022 bekeken is het verschil wél groot. Wars van de play-offs verzamelde Union dan liefst 160 punten, op ruime afstand gevolgd door Club Brugge en Antwerp met amper 128 punten. Gent (126) en Genk (124) volgen net naast het podium.

© photonews

Anderlecht volgt met 118 eenheden, Cercle Brugge is 'best of the rest' met 97 punten en doet dus zelfs beter dan Standard (91). Slechtste leerling van de klas? Veruit KV Kortrijk, dat amper 53 punten wist te totaliseren op 2,5 seizoenen.

Als we het internationaal bekijken is Manchester City overigens dé ploeg van 2023, met in totaal 150 gesprokkelde punten in 63 wedstrijden. PSV (145 punten uit 60 wedstrijden) en Porto (137 punten uit 58 wedstrijden) vervolledigen het internationale podium.