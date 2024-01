KRC Genk zet alles op alles en onderneemt actie na 'penaltygate'

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Club Brugge verdere stappen onderneemt om de wedstrijd tegen KV Mechelen te laten herspelen. KRC Genk doet nu hetzelfde.

KRC Genk zal verdere stappen ondernemen om de wedstrijd tegen Anderlecht te herspelen, dat laat de club zelf weten via zijn officiële kanalen. 'KRC Genk gaat in beroep tegen de beslissing van 8 januari 2024 van het Professional Refereeing Department omtrent de strafschopfase in de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk van eind vorig kalenderjaar', klinkt het de clubwebsite.

De Limburgers zagen een doelpunt afgekeurd worden na een strafschop, en mochten deze vervolgens onterecht niet opnieuw nemen. De club zal naar het BAS én naar de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal trekken.

'Na extern juridisch advies te hebben ingewonnen over de procedure, heeft de club beslist beroep aan te tekenen bij de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal en het dossier tevens in te leiden bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). De Disciplinaire Raad behandelt de zaak aanstaande dinsdag 23 januari in Tubeke', besluit de club.