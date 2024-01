Speler die Standard nog maar net verliet doet boekje open over financiële situatie en gaat juridische stappen nemen tegen de club

Isaac Hayden verliet Standard en keerde terug naar Newcastle. Hij wil nu juridische stappen ondernemen tegen de Rouches.

Na slechts tien wedstrijden in de Pro League werd een eind gemaakt aan de uitleenbeurt van Isaac bij Standard. Hij keerde terug naar Newcastle. Slechte aanpassing aan het team, heimwee, er werd veel geschreven over zijn vertrek. De speler wilde graag een verklaring geven in een interview met Sacha Tavolieri.

"De belangrijkste reden dat ik Standard verliet, is dat de club de lonen niet op tijd betaalt... en ze ook niet uitbetaalt. Ik heb mijn salaris van november bijvoorbeeld op 28 december ontvangen. Ze hebben ook de bonussen voor de spelers niet betaald. De salarissen van december zijn nog niet betaald en het is bijna eind januari... Het is echt een ramp."

En de middenvelder is niet van plan om het hierbij te laten: "Ik ga nu juridische stappen ondernemen tegen de club om het loon te krijgen dat Standard me verschuldigd is." Dat is niet bepaald geruststellend nieuws voor de financiële situatie van de club.