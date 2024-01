Matchen herspelen? De hete aardappel die ook Disciplinair Comité en BAS niet graag toegeschoven krijgen

Komende dinsdag behandelt het Disciplinair Comité de klachten van Genk en Club Brugge. Zij willen hun respectievelijke matchen tegen Anderlecht en KV Mechelen laten herspelen. Een heel gevoelig onderwerp waar ze eigenlijk liever afblijven.

Het Disciplinair Comité vond dat ze geen recht van spreken meer hadden en wees naar het BAS. Het BAS vond dan weer dat het Disciplinair Comité de gevallen eerst moest beoordelen. Niemand die de hete aardappel wil vasthouden. Want de dossiers worden niet enkel meer in België in het oog gehouden.

FIFA en scheidsrechtersorgaan IFAB zijn intussen ook op de hoogte en houden het met argusogen in de gaten. In andere landen is er immers ook al discussie geweest over het herspelen van matchen, maar het is nooit echt zover gekomen. Er werd altijd een andere oplossing voorzien of een regeling getroffen.

Dat een land uit de Europese subtop nu ineens twee wedstrijden zou laten herspelen, is voor hen ook belangrijk. Gezien dat ze liever geen precedenten willen. U weet wel, straks begint iedereen ermee. Dat Genk en Club zich benadeeld voelen is begrijpelijk. Dat die fouten gemaakt werden, onbegrijpelijk.

Verklaart Disciplinair Comité zich onbevoegd?

Er werden fouten gemaakt, of die tegen de regels waren... daar kunnen wij niet over oordelen. Maar als straks één van de bevoegde instanties beslist om te herspelen, zijn we ver van huis. Anderlecht zal dat ook niet over zijn kant laten gaan.

Zoals we eerder schreven: tegen 17 maart - de start van de play-offs - raakt dat nooit opgelost. Niet verwonderlijk dat zowel Disciplinair Comité als BAS niet staan te springen om hierover te oordelen.

Al valt het ook af te wachten of het Disciplinair Comité zichzelf bevoegd verklaard om hierover te oordelen. De kans is immers bestaande dat een uitspraak van het Referee Department niet kan aangevochten worden bij de KBVB. Dan zou het heel snel naar het BAS kunnen gaan. Maar die hun uitspraak en motivatie zijn niet voor meteen...