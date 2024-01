Extra en zeer onfrisse details komen naar buiten in zaak Eddy Snelders

Eddy Snelders kwam eind vorig jaar in het oog van de storm voor exhibitionisme, vorige week kwam daar ook een klacht voor voyeurisme bij. En nu zijn nog wat extra details uitgekomen over de zaak.

Voetbalcommentator Eddy Snelders werd vorig jaar door Sporza geschorst nadat hij beschuldigd werd van exhibitionisme, vorige week kwamen er berichten over voyeurisme bij. Bij een huiszoeking naar aanleiding van het oorspronkelijke onderzoek werden namelijk beelden gevonden.

Die beelden zouden zijn genomen met een verborgen camera door Snelders in het vakantiehuisje van hem in de Ardennen. Beelden van familie en vrienden, waaronder ook de stiefdochter van Snelders, werden gevonden.

Ook beelden vanuit vroegere gezinswoning in Brasschaat

En het blijft nu volgens Het Laatste Nieuws niet bij enkel het vakantiehuisje. Er zouden ook beelden gevonden zijn vanuit de vroegere gezinswoning in Brasschaat van Snelders. In totaal beschikte hij dus over minstens drie verborgen camera's, waarvan er eentje in een klokradio zou hebben gezeten.

Snelders is nu dus ook in verdenking gesteld wegens voyeurisme. Zijn stiefdochter heeft met hem gebroken, ook zijn vrouw Bé De Meyer - gewezen letterina bij Het Rad van Fortuin - zou al eentijdje niet meer samenwonen bij hem, ondanks de openlijke steun die ze hem gaf.