🎥 Afscheid van Arthur Vermeeren aan Antwerp-supporters is veelzeggend langs beide kanten

Na de bekermatch bij OHL heeft Arthur Vermeeren al afscheid genomen van de Antwerp-supporters. Tenminste, daar lijkt het op. Want op persoonlijk vlak is er nog geen akkoord met Atlético Madrid.

Wat niet wegneemt dat we niet mogen stilstaan bij dat toch wel opvallende moment van woensdagavond. Gezien het transfernieuws stond het al buiten kijf dat na het laatste fluitsignaal veel aandacht naar Arthur Vermeeren ging gaan. De 18-jarige Rode Duivel moest letterlijk nog een duwtje krijgen om voor de rest van de spelers te staan.

Dat zegt bijzonder veel over hem. Arthur Vermeeren is geen haantje de voorste, geen jongen die per se zelf graag in de spotlights staat. Desondanks nam het toptalent wel de tijd om de supporters te gaan begroeten en ook wat selfie's te nemen.

De reactie vanuit het andere oogpunt, dat van de fans, is ook veelzeggend. "Tuur, Tuur, Tuur", klonk het geregeld aan Den Dreef. Verschillende kartonnen bordjes waren aan hem gericht. Een bewijs van hoe belangrijk Vermeeren op korte tijd geworden is bij Antwerp en hoe hij zich in de harten van de fans gevoetbald heeft.