Anderlecht hoopt hem nog kwijt te spelen, jeugdproduct neemt zijn plaats over

Anderlecht hoopt tegen 31 januari nog een oplossing te vinden voor Alexis Flips. In de bekerselectie zit hij alvast niet en de kans bestaat dat hij er zondag tegen Union ook niet zal bij zijn. Voor dit seizoen rekent paars-wit alvast niet meer op hem.

Flips is niet de onmiddellijk inzetbare creatieveling gebleken die ze bij Anderlecht hadden verwacht. Tristan Degreef staat nu in de hiërarchie boven hem en dat zal zo blijven voor de rest van het seizoen. Het jeugdproduct brengt op training meer van wat ze voor ogen hebben dan de Fransman.

Flips werd de voorbije weken gelinkt aan een transfer Reims en Celta de Vigo, maar intussen is er nog steeds geen schot in de zaak gekomen. Als hij op 31 januari nog steeds geen club gevonden heeft, komt hij wel weer in aanmerking voor wedstrijdselecties. Als hij zijn niveau kan opkrikken tenminste.

Intussen heeft hij nog maar 379 minuten in de competitie gespeeld. De voorbije drie matchen zelfs geen minuut, want nu is ook Thorgan Hazard terug en diens eerste vervanger is Mario Stroeykens. Flips heeft er dus alle baat bij om tegen de transferdeadline een nieuwe club te vinden.