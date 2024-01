Stevig en meteen offiiceel: KAA Gent haalt sensatie in huis waar ook Antwerp en Anderlecht wat in zagen

KAA Gent heeft flink wat geld ontvangen met de verkoop van Gift Orban en Malick Fofana, maar tot op heden bleven extra versterkingen aan inkomende zijde uit. Op donderdagavond is daar (eindelijk) verandering in gekomen.

KAA Gent heeft zoals verwacht Franck Surdez te strikken. De 21-jarige aanvaller komt over van het Zwitserse Neuchâtel Xamax. De linksbuiten is een sensatie in Zwitserland, de Buffalo's zouden ongeveer een miljoen euro voor hem hebben betaald.

"De Zwitserse belofteninternational Franck Surdez is de nieuwste aanwinst van KAA Gent. De 21-jarige flankaanvaller komt over van Neuchâtel Xamax. Hij tekende een contract tot 2027 in de KAA Gent Arena", aldus de Buffalo's op hun webstek.

𝘽𝙪𝙛𝙛𝙖𝙡𝙤 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩 ✨



🆕 in 9000



MEER | https://t.co/trKo6xU6Se pic.twitter.com/fW2mGA4omh — KAA Gent (@KAAGent) January 25, 2024

"Ik had verschillende opties, maar toen ik hoorde van de interesse van KAA Gent was mijn keuze snel gemaakt. Voor mij is Gent de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om voor deze club en in dit mooie stadion te spelen", gaf ook het nieuwe nummer 19 al een eerste reactie.

Franck Surdez zit dit seizoen aan 9 doelpunten en 7 assists in 19 wedstrijden in de Zwitserse tweede klasse. Nu maakt hij dus de overstap naar Gent, ook al waren ook Anderlecht en Antwerp in het verleden geïnteresseerd. Gent had ook interesse in Sonko, maar heeft met Surdez een goedkoper alternatief gevonden.