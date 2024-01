Philippe Albert neemt helder standpunt in na blunders van Jan Vertonghen

Jan Vertonghen ging tegen Union SG twee keer zwaar in de fout. Dat leverde RSC Anderlecht twee tegendoelpunten op.

Jan Vertonghen had zijn beste dagje niet in het competitieduel tussen RSC Anderlecht en Union SG. Twee blunders van de verdediger zorgden ervoor dat paarswit 0-2 op achterstand kwam.

Dat kon Vertonghen zelf gedeeltelijk rechtzetten door voor de aansluitingstreffer te zorgen. Uiteindelijk pakte Anderlecht nog een punt door de bordjes weer in evenwicht te zetten.

Union SG had volgens Philippe Albert sowieso met drie punten huiswaarts moeten keren, al kon Schmeichel een drietal gemaakte doelpunten alsnog voorkomen.

“Het punt smaakt voor Anderlecht echter als een overwinning”, is Albert duidelijk in La Dernière Heure. “Ze komen als morele winnaar uit deze Brusselse derby.”

Qua moraal zat het vrij diep bij Jan Vertonghen bij de 0-2, maar de verdediger van Anderlecht herpakte zich en speelde op ervaring de wedstrijd nog uit.

Voor Albert bewees Vertonghen opnieuw dat hij een grote leider is, ook al gaat hij eens in de fout. “Dit soort wedstrijden is niet zorgwekkend als het over de Rode Duivels en het EK gaat”, is Albert heel erg duidelijk.