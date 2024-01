Gent troeft Anderlecht, Club Brugge, Liverpool, Ajax en vele anderen af: absolute ruwe diamant als nieuwe sensatie

Momodou Sonko maakt grote sier in de Zweedse competitie en in Europa met zijn club BK Häcken. En dus valt de hele voetbalwereld voor hem in katzwijm. Met daarbij ook liefst twee Belgische teams die hem wilden. RSC Anderlecht en Club Brugge leken beet te hebben, maar uiteindelijk werd het ... Gent.

Momodou Lamin Sonko is na veel vijven en zessen dan toch de nieuwste aanwinst van de Jupiler Pro League geworden. De 18-jarige Zweed met Gambiaanse roots is een van dé absolute sensaties in de Zweedse hoogste klasse. Met 10 goals en 5 assists in 35 wedstrijden heeft hij er een geweldig 2023 opzitten.

Zowel RSC Anderlecht als Club Brugge wilden er de vleugelspeler graag bijhebben, zeker blauw-zwart wilde daarbij ver gaan. Op Transfermarkt is de transferwaarde van Sonko de voorbije maanden gradueel gestegen. Het staat ondertussen al op niet minder dan vier miljoen euro.

Heel wat kapers op de kust voor Sonko

Sonko lag bovendien nog tot 2025 onder contract, waardoor hij zeker niet weg moet bij zijn Zweedse club. Toch lijkt een stapje hogerop zeker tot de mogelijkheden te behoren. Er zijn echter heel wat kapers op de kust.

De voorbije weken werden ook Leipzig en Liverpool aan het lijstje toegevoegd, nadat eerder ook Ajax Amsterdam zich al had geroerd. Het werd dus verre van een evidentie voor Club Brugge of Anderlecht om er de winger bij te halen. Maar de concurrentie kwam uiteindelijk uit een vreemde hoek.

Uiteindelijk is het namelijk KAA Gent geworden die hem voor een recordbedrag van liefst acht miljoen euro heeft weten binnen te lepelen. Daarmee hebben ze bij Gent een absolute sensatie in huis gehaald, die ondertussen al werd voorgesteld aan de pers.

Momodou Sonko. Our new number 9️⃣😍TRANSFER I https://t.co/tmabjK7DxZ pic.twitter.com/mpEEyn4kX8 — KAA Gent (@KAAGent) January 29, 2024

De linksbuiten was nog een van de namen die gewezen hoofd scouting Samuel Cardenas helemaal bovenaan het lijstje had gezet als mogelijke nieuwe aanwinsten. "Ik zag veel kansen om me te ontwikkelen, veel speeltijd te krijgen in België en Europa, zodat ik hier kan groeien als speler en als mens", aldus Sonko - die zich door gesprekken met Vanhaezebrouck en de CEO van Gent liet overtuigen.