Man van de match Tobe Leysen komt met duidelijke waarschuwing voor zijn ploeg ondanks ruime zege

Toen hij aankwam in Leuven, begon Tobe Leysen onder Marc Brys nog op de bank. Oscar Garcia besloot om de jonge Belgische doelman in doel te zetten en elke week bewijst hij weer waarom.

Want na knalprestaties tegen onder meer Sint-Truiden, Kortrijk en Eupen was Leysen opnieuw van goudwaarde voor Oud-Heverlee Leuven dit weekend, nu tegen Westerlo; De eerste wedstrijd onder Garcia begon hij nog op de bank, daarna greep de 21-jarige goalie zijn kans tussen de palen. Dat hij zich tegen Westerlo opnieuw moest tonen, is wel een teken aan de wand dat de 0-3 overwinning in de Kempen minder vlot ging dan de score doet vermoeden.

"Geen topmatch"

"Het was zeker geen topmatch van ons", reageert de doelman eerlijk na de wedstrijd. "We waren efficiënt maar we zullen toch wat meer het spel moeten maken want zo zullen we niet elke week winnen. Vandaag hebben we het zo gedaan maar hopelijk spelen we volgende week wat meer ons eigen spel", klinkt het.

De overwinning tegen Westerlo is niet alleen in de stand maar ook op mentaal vlak een boost voor de Leuvenaars. "Want anders was Westerlo misschien wel weg geweest in de stand", beseft Leysen maar al te goed. "Nu staan we er terug bij. "

Er terug bij én voor de eerste keer sinds lang net boven de streep. "Als je onze kern ziet, mogen we ook geen degradatiekandidaat zijn", vindt de doelman. "Maar we hebben onszelf in de nesten gewerkt, nu is het aan ons om onszelf er opnieuw uit te werken."