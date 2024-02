Johan Boskamp zegt zonder blikken of blozen zijn gedacht over Alexandre Boucaut

Hans Vanaken kreeg vorig weekend rood na afloop van de partij. Hij zou de officials uitgescholden hebben voor 'fucking pussies'.

De woorden die Hans Vanaken voor de officials over had heeft Johan Boskamp nooit uitgesproken. “Euhm. Ik heb ze veel naar het hoofd geslingerd, maar dat niet”, lacht de Nederlander meteen bij Het Belang van Limburg.

De tijden zijn duidelijk veranderd, zo stelt Boskamp vast. “Vroeger scholden spelers en scheidsrechters elkaar de hele wedstrijd verrot, maar bleef dat binnenskamers. Nu loopt iedereen na de wedstrijd te janken in de krant of op sociale media.”

Zeker de uitspraken van Alexandre Boucaut bij de RTBF, dat Vanaken één van de meest verschrikkelijke spelers in België is, gaan er bij Boskamp helemaal niet in.

Blauwe kaart niet nodig in voetbal

“Wat een lafaard, die Boucaut. Hij heeft zijn zakken lekker gevuld en nu gaat hij plots beginnen uithalen naar spelers? Waarom heeft hij zijn beklag niet gedaan tijdens zijn carrière? Ik vind het maar kleinzielig hoor.”

Een blauwe kaart dan maar voor Vanaken? “Belachelijk joh. Tien minuten op het strafbankje, dat is iets van het ijshockey, niet voor in het voetbal. Een ref met autoriteit heeft dat toch niet nodig. Die staat daar boven. Maar ja, tegenwoordig wordt hun gezag ondermijnd en wordt alles beslist door die klojo's in Tubeke. Zo kweek je scheidsrechters zonder persoonlijkheid.”