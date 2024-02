Belangrijke update schept meer duidelijkheid over 'penaltygate'

De Disciplinaire Raad van het profvoetbal besliste dat de wedstrijd Anderlecht-Genk opnieuw moet worden gespeeld. Paars-wit was niet akkoord en trok naar het BAS en de Evocatiecommissie.

In december 2023 won Anderlecht met 2-1 van KRC Genk. De bezoekende ploeg wil dat die wedstrijd herspeeld wordt omdat een strafschop onterecht niet hernomen mocht worden.

Volgens Het Laatste Nieuws zal het BAS zich op 1 maart over de zaak buigen. Ten laatste op 5 maart weten we of de wedstrijd effectief opnieuw gespeeld zal worden, of net niet.

Indien de wedstrijd wordt herspeeld, zal dat op 13 maart zijn. Tussen speeldag 29 en 30, als een midweek wedstrijd. De Evocatiecommissie laat later nog weten of de Disciplinaire Raad uiteindelijk bevoegd was om een beslissing te nemen over het herspelen.