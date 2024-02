Referee Department komt met update over toestand van scheidsrechter Erik Lambrechts die naar het ziekenhuis moest na Charleroi-Anderlecht

Afgelopen weekend moest scheidsrechter Erik Lambrechts geblesseerd van het veld nadat hij een bal in het gezicht kreeg. Hij werd vervangen door Laurent Willems.

Erik Lambrechts kreeg bij een 1-2 tussenstand plots een bal vol in het gezicht van Thorgan Hazard, onopzettelijk natuurlijk. Hij ging meteen neer maar bleef nog even fluiten. Een tijdje later ging het niet meer en kon hij niet verder.

Hij ging zitten en moest hij vervangen worden door Laurent Willems. Na zo'n tien minuten wachten volgde dan toch de scheidsrechterswissel. Het Referee Department kwam met update over zijn toestand.

"De info die we van Erik gekregen hebben is dat hij na de wedstrijd naar het ziekenhuis is gegaan. Hij heeft daar een aantal tests ondergaan. Die waren redelijk positief, alles was normaal. Hij is al naar huis kunnen gaan. Alles wordt nu verder opgevolgd", vertelde Frank De Bleeckere bij Under Review.

Hij zal als scheidsrechter niet in actie komen dit weekend. Wel zal hij VAR zijn bij de wedstrijd KAS Eupen - KAA Gent.