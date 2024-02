Bill Antonio, absolute uitblinker bij KV Mechelen, verklapt hoe hij tegenstanders compleet in de war brengt

Met drie doelpunten in 2024 is Bill Antonio zeer goed aan het jaar begonnen. Ook tegen Kortrijk was hij goed voor een doelpunt.

Antonio begon het seizoen nog bij Jong KV Mechelen in Tweede Amateur maar is door zijn raketstart in de Jupiler Pro League vast opgenomen bij de A-kern van Malinwa ondanks de terugkerende spelers uit blessures.

Door enkele goede prestaties werd in Mechelen snel geschakeld en besloten ze om het contract van Bill Antonio te verlengen tot 2024. "Daar ben ik iedereen heel dankbaar voor binnen de club. Een contractverlenging geeft je een enorme boost."

Zimbabwaanse connectie

Dat Antonio enkele goede weken achter de rug heeft, is misschien ook wel te verklaren door de Zimbabwaanse connectie met Munashe Garanange achter zich die in januari gehaald werd. "We komen zelfs van dezelfde stad. Als we tegen elkaar bezig zijn, is het voor de tegenstander moeilijk om te weten wat we gaan doen", aldus Antonio.

ESPN of Whatsapp

En thuis kijken ze fier mee met Antonio, tenminste als de wedstrijd uitgezonden wordt. "Als het op ESPN uitgezonden wordt, kijkt ze. Maar anders stuur ik de hele wedstrijd door via Whatsapp. Misschien weet ze nu nog niet dat ik gescoord heb vandaag", besluit hij met een lach.