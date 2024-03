Besnik Hasi verrast met reden waarom hij niet terug bij Anderlecht zit: "Ik wou helpen, maar geen minuut langer"

Besnik Hasi is dé succescoach van 2024. Als hij met KV Mechelen zes op zes pakt, zit hij zelfs in play-off 1. Zoveel is zeker. Maar hij had ook een aanbieding van Anderlecht, zijn oude liefde. Die weigerde hij echter...

Hasi kon er terugkeren in een andere functie. "Ik heb verschillende keren met Anderlecht gesproken. Toen Vincent Kompany er nog was - dat waren leuke gesprekken -, en toen de club na het ontslag van Mazzu op zoek was naar een technisch directeur, ja", vertelt hij bij HLN.

Dat zag hij echter niet zitten. "Ik ben een coach. Elke dag op het veld staan, dát is wat mij gelukkig maakt. Mijn voorstel was om Anderlecht tot het einde van het seizoen te helpen. Geen minuut langer. Ik wou de ploeg weer op punt zetten en eventueel samen op zoek gaan naar een nieuwe trainer, maar het is er uiteindelijk niet van gekomen."

Nochtans leek samenwerken met Vincent Kompany een droomjob. De twee waren nog ploegmaats. "Omdat ik dat niet zag zitten. Vrienden of niet, als je twee persoonlijkheden bij elkaar zet..."

"Zie naar hoe het gegaan is met Frank (Vercauteren, red.). Dat gaat niet. 'Vince' had een ideaalbeeld over Frank. Hij had hem als coach gehad, maar pas wanneer je met iemand samenwerkt, weet je hoe iemand echt in elkaar steekt."