Hein Vanhaezebrouck met een waarschuwend vingertje naar de arbitrage van komend weekend

Hein Vanhaezebrouck heeft de afgelopen weken al wat kritiek gehad op de arbitrage. Soms terecht en soms onterecht. Hij heeft alvast een waarschuwing klaar voor de arbitrage van komend weekend.

Het duel tegen Standard nog niet verteerd

Bij Hein Vanhaezebrouck blijft het duel tegen Standard nog nazinderen. De rode kaart voor Nurio en de niet gefloten strafschopfase op Brown.

“Ik hoorde het Referee Department met plezier praten over de derde goal van Club Brugge maar niet over de cruciale fases op Standard. Men maakt zich er weer makkelijk vanaf", opende Vanhaezebrouck de debatten over de arbitrage.

Benadeeld in de toppers

"Dat is ons in Brugge gebeurd, in Anderlecht, in Standard. Laat ons hopen dat op Union alles normaal verloopt. Daar zouden we ook al tevreden mee zijn”, hoopt hij voor komend weekend.

“Je kan over het transferbeleid spreken, over de refs, maar we zijn zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor wat misloopt, met rode kaarten en strafschoppen. Zolang we zelf de fouten maken, moet je niet verwijzen naar andere dingen”, steekt Vanhaezebrouck toch ook de hand in eigen boezem.