Iedereen wil Anderlecht het eens zien doen, maar... het zal niet snel gebeuren: "Het mag van Fredberg, maar ik stuit op problemen"

Elke Anderlecht-fan zou het wel eens willen zien: Kasper Dolberg en Luis Vazquez aan de start van een competitiematch. Brian Riemer zei ons weken geleden dat hij er mee bezig was om het tactisch uit te tekenen, maar het is er nog steeds niet van gekomen.

De komende twee tien dagen, tegen RWDM en Kortrijk, leek ons dan het uitgelezen moment om het eens te proberen. Maar Brian Riemer is eerlijk: "Ja, we hebben er al op getraind, maar nog niet heel veel. Kijk, mijn grote probleem is niet als we de bal hebben, want dan weet ik dat het wel in orde komt."

Plan B

"Het probleem is als we de bal niet hebben. Wie van die twee gaat er terugsprinten om de flanken op te vangen? Ze hebben beiden dat profiel niet. Het werkt wel als plan B, zoals ik al een paar keer met succes gedaan heb."

De vraag is ook of Jesper Fredberg een 4-4-2 ziet zitten, want hij heeft altijd al aangegeven dat Anderlecht vanaf nu altijd in een 4-3-3 zal aantreden. "(lacht) Jesper is ok met alles wat ik doe, want we bespreken eerst ook alles samen."

"Trouwens, het is een kwestie van animatie. Zullen we in een 4-4-2 pressen of blijven we in een 4-3-3 met één van die jongens die dan naar de flank moet uitwijken?"

Luis Vazquez zal het misschien niet graag horen, want de Argentijn leek bijzonder teleurgesteld toen hij tegen Eupen maar acht minuten kreeg. Debast moest zelfs op hem inpraten.

"Zo gaat het in voetbal. Ik heb er met hem over gesproken. Luis is een echte teamspeler. Hij was gewoon ontgoocheld dat hij niet meer kon geven aan het team. Hij was niet kwaad."

Voorzichtig tegen RWDM met mes op de keel

Tegen RWDM en Kortrijk gaat Riemer nog druk roteren om iedereen te betrekken en fit te hebben. Al zal het tegen een RWDM in het nauw wel opletten worden dat de wedstrijd niet ontaardt.

"Het is gevaarlijk tegen een gewond dier", knikte Riemer. "Er zal wanhoop in het team zitten en ze zullen alles doen om erin te blijven. Wij moeten focussen op onszelf en vooral kalm blijven. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons, maar wij hebben het mes niet op onze keel. En je moet met overtuiging spelen, niet met angst."