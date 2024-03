Deze acht clubs stelden nieuw competitieformat voor, al denken de supporters iets helemaal anders

Er is de voorbije dagen weer heel wat te doen over het competitieformat. De topploegen willen zoals geweten naar een format met amper veertien ploegen. De supporters? Die denken er massaal iets anders van.

De 'grote acht' kwamen samen en willen naar een format met veertien clubs evolueren. Daar hebben ze de nodige argumenten voor. Al is de vraag ook of iedereen wel akkoord zal gaan, want de kleinere clubs hebben weinig baat bij een competitie met veertien.

"We gaan nooit een formule vinden waarin iedereen zich kan vinden, maar we moeten wel iets vinden dat goed is voor onze competitie. Het ergste is als het zo blijft want dan wordt er niks opgelost, dat vinden we veel erger", aldus Union-bestuurder Philippe Bormans.

Een tijdje terug vroegen we nog aan jullie wat voor jullie het beste competitieformat zou zijn. En als het van u zou afhangen, dan zou u massaal terugkeren naar een competitie met achttien ploegen. Dat zou voor een competitie van 34 wedstrijden zorgen, waardoor de belasting ook kleiner zou zijn op de Europese ploegen.

Union, Anderlecht, Club Brugge, Antwerp, KRC Genk, AA Gent, Standard en Charleroi. Dat zijn de acht "grote" clubs die het plan naar voren hebben geschoven op de algemene vergadering van de Pro League.

Veel werk voor Lorin Parys om de 'kleintjes' te overtuigen

Nu is het aan CEO Lorin Parys om dat te proberen uitleggen aan de kleinere clubs en hen op die manier ook proberen te overtuigen. In 2025 moet er opnieuw gedebatteerd worden over de mediarechten. En dus kan er alvast een financiële incentive worden gegeven naar de kleintjes om hen te overtuigen.

Bob Madou had het eerder in een interview bij Sporza al over een teveel aan wedstrijden. Voor nieuwjaar moet je volgens hem kiezen tussen de competitie en een Europese poule, na nieuwjaar tussen ver doorstoten in Europa en de play-offs.

© photonews

Ook de halvering van de punten in die play-offs zouden volgens hem gerust op de schop mogen. Daarmee zouden er een paar flinke wijzigingen aan het format kunnen gebeuren. Diverse topclubs blijven het systeem met veertien teams nog steeds genegen. Dat is nu ook opnieuw gebleken.

In 2012, 2014, 2020 en 2022 lagen er ook lange tijd plannen op tafel om te gaan naar een systeem met 12 clubs in 1A en 12 in 1B, of zelfs een systeem met drie keer acht clubs en dergelijke meer al dan niet via een play-offssysteem. Van al die plannen kwam nooit iets terecht. Krijgen de topclubs nu wél wat ze willen?