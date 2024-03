De Condé zit er toch wel mee in: "Op beslissende momenten dit seizoen..."

KRC Genk moet zondag nog vol aan de bak om de top zes te halen. Al hebben de troepen van trainer Wouter Vrancken het wel nog in eigen handen.

Als KRC Genk zondag wint van Westerlo, dan zitten de Limburgers sowieso in de Champions’ Play-offs. Head of Football Dimitri De Condé zal alvast blij zijn als de buit zondagavond helemaal binnen is, want de vrees is er toch.

Volgens De Condé is deze wedstrijd hoe dan ook de belangrijkste match van het seizoen. “Elke match is natuurlijk belangrijk, maar deze misschien nog net iets meer. Op beslissende momenten hebben we dit seizoen niet altijd ons ware gezicht getoond”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

En dat moet nu wel gebeuren. Voor de club is deelname aan de Champions' Play-offs van cruciaal belang, meer zelfs, zo voegt De Condé er nog aan toe. “Dat zijn we aan onze status verplicht.”

Geen zenuwachtigheid bij KRC Genk

Een Europees ticket is niet alleen sportief, maar ook financieel van groot belang voor de club. Volgens De Condé beseft iedereen wat er op het spel staat.

Zenuwachtigheid is er niet, die spanning hoort bij de sport. Zenuwen had De Condé als speler meer dan in zijn huidige functie.

“Vanaf 48 uur voor de aftrap was ik moeilijk aanspreekbaar voor iedereen in mijn omgeving. Maar eigenlijk is dat nu nog altijd zo, en zeker na een verloren match”, lacht hij. “Als we het zondag niet over de streep trekken, zullen het een paar moeilijke dagen worden.”