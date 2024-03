Discussie tussen de clubs in Pro League: "Maar één clubleider nam beslissingen in nadeel van eigen ploeg"

De clubs gaan op zoek naar een nieuw competitieformat en de verdeling van de tv-gelden. Dat blijkt geen gemakkelijk vraagstuk te zijn.

Binnen de Pro League moet er een oplossing gevonden worden voor een nieuw competitieformat en de verdeling van de televisiegelden voor de komende jaren. Gemakkelijk is dat zeker niet, omdat iedereen voor zichzelf wil zorgen.

‘Het algemeen belang’ gaat voor alles klinkt het, maar volgens Peter Vandenbempt mag je dat met een stevige korrel zout nemen omdat iedereen vooral het beste wilt voor zichzelf.

“Het uitgangspunt is altíjd het welzijn van de eigen club. Begrijpelijk, want dat is nu eenmaal hun eerste verantwoordelijkheid, maar het maakt de onderhandelingen er niet makkelijker op. De belangen en prioriteiten van groot en klein liggen van oudsher mijlenver uiteen”, vertelt de analist aan Het Nieuwsblad.

Al zag hij in het verleden toch één clubleider die het anders aanpakte. “Roger Vanden Stock. De voormalige voorzitter van Anderlecht nam of keurde in de schoot van de Pro League beslissingen goed die nadelig waren voor zijn eigen club, 'in het belang van het voetbal'.”

Dat vertaalde zich volgens Vandenbempt ook in het feit dat Vanden Stock oprecht blij was wanneer concurrerende clubs het goed deden in Europa. “Van vele anderen weet ik het nog zo niet”, besluit Vandenbempt.