KV Kortrijk verwacht een 'ander Anderlecht': "Dat hoort er nu eenmaal bij"

KV Kortrijk speelt vanavond op bezoek bij RSC Anderlecht. Het is uitkijken met welk elftal Brian Riemer zal aantreden.

Freyr Alexandersson, de trainer van KV Kortrijk, kijkt aardig op van de statistiek van tegenstander RSC Anderlecht. Zij zijn al van 22 oktober in Jupiler Pro League ongeslagen. Een schril contrast met Kortrijk.

“Ongelooflijk”, aldus Alexandersson in Het Nieuwsblad. “De gewoonte om te winnen voor hen is nu vanzelfsprekend geworden. Ze spelen met veel zelfvertrouwen.”

Toch verwacht Alexandersson door de omstandigheden een ‘ander Anderlecht’ te zien. Wellicht blijven er wat spelers aan de kant, om verschillende redenen zoals kleine kwaaltjes of gele kaarten achter hun naam.

Veel respect voor Fredberg en Riemer

“Natuurlijk zullen ze ook wat spelers laten rusten, dat hoort er nu eenmaal bij, maar wij gaan dat niet doen. Fredberg en Riemer doen er een prima job. Ik heb veel respect voor hen. Hopelijk kunnen we ook even praten.”

Naar de andere ploegen die in de play-downs zullen eindigen kijkt Alexandersson voorlopig nog niet om, al had hij één ding wel graag anders gezien.

“We moeten gewoon naar ons eigen spel kijken. Wel vind ik het jammer dat we niet allemaal op hetzelfde moment spelen. 10 jaar geleden zou ik daar over geklaagd hebben, maar nu niet meer. Ik ben een kalmere coach en persoon geworden. De federatie zegt dat we op zaterdag moeten spelen, dan is dat zo.”