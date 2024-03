Wie volgt Arthur Vermeeren op? Dit is de duurste speler uit de Jupiler Pro League

Arthur Vermeeren verkaste in januari naar Atletico Madrid. Daarmee verloor de Jupiler Pro League zijn meest waardevolle speler.

Arthur Vermeeren was volgens Transfermarkt de duurste speler uit de Jupiler Pro League. Nu de gerenommeerde website een update gedaan heeft van de marktwaardes van alle spelers is er een nieuwe duurste vogel.

Of twee, want die eer gaat naar Bilal El Khannouss van KRC Genk en Igor Thiago van Club Brugge. Zij worden momenteel op 25 miljoen euro geschat. De waarde van El Khannouss steeg met 3 miljoen euro, die van Thiago met 19 miljoen.

Skov Olsen van Club Brugge blijft derde met 18 miljoen euro achter zijn naam, Antonio Nusa is vierde met 17 miljoen euro en Mohamed Amoura van Union SG vervolledigt de top vijf met 16 miljoen euro, 6 miljoen meer dan de vorige update.

Union SG zag de totale waarde van de ploeg met meer dan 30 procent toenemen tot 87,5 miljoen euro. De waarde van de kern van Club Brugge steeg met 13,3 miljoen euro, die van RSC Anderlecht met 12,8 miljoen euro.

Verliezers bij KRC Genk en Club Brugge

Cercle Brugge ziet hun deelname aan de Champions’ Play-Offs dan weer beloond worden met een stijging van 12 miljoen euro waarmee het wederom een nieuw clubrecord vestigt met 56,5 miljoen euro. De waarde van topschutter Kévin Denkey stijgt van 8 naar 13 miljoen euro.

George Ilenikhena is dan weer mooi op weg om in de voetsporen van Arthur Vermeeren te treden. De nog altijd maar 17-jarige aanvaller krijgt een marktwaarde van 10 miljoen euro en komt daarmee in de top 10 wereldwijd van duurste spelers geboren in 2006.

Bij de dalers staan er vooral spelers van KRC Genk en Club Brugge. Op ploegniveau moeten KAA Gent en KRC Genk respectievelijk 1,3 en 1,8 miljoen euro inleveren van de totaalwaarde van hun kern. Zij zijn nu 68,6 en 111 miljoen euro waard.