Filip Joos wilde deze speler als Rode Duivel en geeft en passant stevige sneer richting Hein Vanhaezebrouck

De rechtervleugelverdediging bij de Rode Duivels bracht in deze interlandbreak een comeback van Thomas Meunier. Timothy Castagne lijkt de eerste optie op rechtsachter, maar was bijvoorbeeld Alessio Castro-Montes niet ook een optie?

Alessio Castro-Montes is aan een prima seizoen bezig bij Union SG. De 26-jarige vleugelverdediger zit al aan drie goals en drie assists over alle competities heen. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt wordt geschat op zo'n vier miljoen euro.

Hij werd afgelopen zomer voor twee miljoen euro aan Union SG verkocht door KAA Gent, nadat duidelijk was dat hij wegwilde bij de Buffalo's. Voorlopig komt hij nog niet voor in de plannen van Domenico Tedesco, maar dat kan misschien nog veranderen.

© photonews

"Ik vind dat Castro-Montes een selectie bij de Rode Duivels wel zou verdienen. Thomas Meunier is er nu ook opnieuw bijgehaald nadat hij weg was, dus dan kan je ook iemand nieuw oproepen", opperde Filip Joos in 90 Minutes.

Alessio Castro-Montes een kanshebber voor Rode Duivels én foutje van Vanhaezebrouck

Om vervolgens een prikje uit te delen naar Gent: "Het is een fout geweest van Hein Vanhaezebrouck om hem te laten vertrekken, het is waar hij zich in vergist heeft."

"Hij wou weg? Tuurlijk, hij voelde dat hij uit de ploeg was geraakt. Als je ziet hoe hij nu presteert, dan is het iets dat je Vanhaezebrouck kan aanwrijven. Elke coach maakt fouten natuurlijk, zo iemand had je moeten bijhouden. Die kan echt shotten."