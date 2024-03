Is Mark Van Bommel na dit seizoen nog coach van Antwerp? CEO Sven Jaecques is er niet heel gerust in

De toekomst van Mark Van Bommel is nog onzeker bij Antwerp. Zal de Nederlandse coach volgend seizoen ook nog bij The Great Old zijn?

Of Mark Van Bommel na dit seizoen nog coach is van Antwerp, blijft de vraag. Wanneer het hem wordt voorgelegd op zijn persconferentie wil hij er liever niet te veel op reageren. Antwerp-CEO Sven Jaecques ziet dat Van Bommel na dit seizoen wel eens kan gaan vertrekken. "We hebben vorig jaar lang onderhandeld om het contract van de coach open te breken. Hij ligt hier nog tot 2025 onder contract. Maar wij zijn uiteraard niet dom", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Vorig jaar hebben we de dubbel gewonnen. Ook dit jaar doen we nog mee voor de prijzen. Als er straks grotere clubs komen aankloppen, dan bestaat de kans dat hij vertrekt. Wij gaan spelers of coaches niet tegenhouden als ze een stap hogerop kunnen zetten. Heeft Antwerp al een vervanger? Het is dus nog niet zeker of Van Bommel volgend seizoen coach is bij Antwerp. Bereidt de club zich voor op een scenario waarbij hij Antwerp verlaat door al een vervanger te zoeken? "Nee", is Jaecques duidelijk. "Ik heb de voorbije vijftien jaar bij Cercle Brugge en Antwerp tientallen trainerswissels meegemaakt. Als club heb je uiteraard een idee van het profiel van een coach, maar een lijst maken doe je pas als het effectief nodig is."





