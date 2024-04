🎥 POLL: Brandon Mechele ontsnapt ondanks dezelfde actie als waarvoor Owen Wijndal werd uitgesloten

Zowel zaterdag als op Paasmaandag zagen we een gelijkaardige fase in de Jupiler Pro League. De reactie van de speler die werd geraakt was in beide gevallen echter verschillend. Dit zorgt ook voor een andere sanctie van de scheidsrechter/VAR. Ben jij het hier mee eens?

Owen Wijndal vs Thorgan Hazard Zaterdagavond stond het duel tussen Anderlecht en Antwerp op het programma. In de eerste helft gaat Hazard stevig door op de enkels van Wijndal. Deze springt recht en gaat richting Hazard. Wijndal geeft een knikje met het hoofd en Hazard gaat neer. Dit onder de ogen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter. Beide reageren echter niet direct en pas na een interventie van de VAR werd een rode kaart gegeven aan Wijndal 🟥 | Owen Wijndal est exclu pour cette action. 📺🫣 #ANDANT pic.twitter.com/bSsza2nmUy — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 30, 2024 Brandon Mechele vs Kevin Denkey Amper twee dagen later staat het duel tussen Cercle Brugge en Club Brugge op het programma. De Brugse derby zorgt altijd voor de nodige animo. Op een zeker moment komen Mechele en Denkey oog in oog in te staan. Mechele doet een beweging met het hoofd richting de aanvaller van Cercle. Hij raakt deze ook, maar Denkey geeft geen kik en blijft op beide voeten staan. De twee kemphanen worden gekalmeerd en de wedstrijd gaat verder. Dit zonder dat één van de twee spelers worden uitgesloten. 🧐 | Was dit niet gelijkaardig aan Wijndal 🆚 Hazard? 🖥️ #CERCLU pic.twitter.com/ZRnfjEQ6cd — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 1, 2024 Beoordeel zelf Hoe zie jij beide situaties? Hadden beide een rode kaart moeten krijgen? Is het allemaal wat overdreven? Geef je mening!

Zowel Owen Wijndal als Brandon Mechele verdienen een rode kaart