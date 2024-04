Charles Vanhoutte noemt grootste uitdager van Union SG in de titelrace

Union SG begon als leider aan de Champions' Play-offs maar staat in punten nu gelijk aan Anderlecht. Union wil de titel niet voor het derde jaar op rij weggeven.

De druk bij Union SG is na afgelopen weekend duidelijk toegenomen na de 1-0 nederlaag tegen KRC Genk. Een goed begin aan de play-offs is enorm belangrijk.

Union-speler Charles Vanhoutte maakt zich in ieder geval nog geen zorgen. "We hebben er geen problemen mee dat we favoriet zijn. We zijn heel kalm: we weten wat we moeten doen en ons succes hangt alleen van onszelf af", vertelde hij bij RTBF.

"In het reguliere seizoen hebben we zeventig van de negentig punten gepakt en het is heel normaal dat iedereen dat etiket van favoriet op ons plakt", gaat hij verder. "Onze grootste rivalen? Anderlecht... maar vooral onszelf."

Union nu al twee keer naast de titel. Derde keer goede keer? "Deze groep straalt honger uit: wij, de nieuwkomers, hebben niet geleden onder de schok van de voorbije twee seizoenen en we hebben nieuwe energie meegebracht. En de oudgedienden, zoals Anthony Moris, vertellen ons dat na alles wat ze hebben meegemaakt, het tijd is om samen de klus te klaren."

"En ik kan je vertellen, omdat ik het heb meegemaakt bij Cercle Brugge, dat de druk om te degraderen nog anders is dan spelen voor een titel. Daar werden de mensen echt onwel: sommigen huilden voor de wedstrijden omdat ze zo bang waren", besluit Vanhoutte.