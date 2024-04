Is Club Brugge plots titelkandidaat? Marc Degryse schat het in

De Champions' Play-offs zorgen ook dit seizoen voor het nodige spektakel. En plots staat ook Club Brugge weer helemaal tussen de mensen.

Club Brugge pakte een ruime overwinning tegen Royal Antwerp FC, al moest het daarvoor ook niet zijn beste voetbal brengen. Het toont wel dat er bij blauwzwart aardig wat veranderd is sinds het vertrek van trainer Ronny Deila.

“Nicky Hayen heeft daar toch weer een geloof in de ploeg gepompt. 't Is niet het állerbeste voetbal, we moeten niet overdrijven, maar Club speelt opnieuw met passie en overtuiging — ze blijven gaan. Er hangt een vibe die helemaal het tegenovergestelde is van bijvoorbeeld de vibe bij Union”, vertelt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Club Brugge opnieuw titelkandidaat?

De play-offs zijn volgens de analist een knotsgek gegeven geworden. Aan voorspellingen durft hij zich niet meer te wagen, maar Club Brugge zou plots wel weer eens titelkandidaat kunnen worden na de volgende speeldag.

“Het is duidelijk dat Club Brugge volgende week een cruciale match speelt op Union. Want stel je maar eens voor dat Anderlecht zaterdag zou verliezen in Racing Genk…”, gaat Degryse verder met zijn betoog.

Al leden de Limburgers wel dom puntenverlies en is het uitkijken of ze de rug kunnen rechten. “Maar zál Anderlecht verliezen? Want Genk is ineens toch óók zijn schwung kwijt door het domme gelijkspel tegen Cercle Brugge, waar Sadick en Vandevoordt de drie punten weggaven.”