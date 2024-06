Carrasco krijgt opvallend veel berichtjes van Europese spelers en doet onthulling: "Genk wou me terughalen"

Yannick Carrasco is blij met zijn leven in Saoedi-Arabië. De winger leeft er in een compound met andere Europese spelers: "Het is er één grote familie." En ook de kwaliteit van het voetbal is er hoger dan iedereen denkt, benadrukt hij.

"Toen ik in Spanje speelde, was dat de absolute top, terwijl Saoedi-Arabië aan het stijgen is," zegt hij. "Er zijn vier of vijf hele goede teams in Saoedi-Arabië met veel kwaliteit, de rest zit er wat onder. Maar ik kan ook vergelijken met China en het niveau ligt heel wat hoger dan daar."

Veel Europese spelers vragen of er nog een plaatsje vrij is

Carrasco merkt op dat veel Europese spelers interesse tonen in de Saoedische competitie. "Er zijn wel heel wat spelers die zich informeren," zegt hij. "Mijn ploegmaat Ivan Rakitic krijgt net als ik heel wat berichtjes van Europese spelers die zich informeren over Saoedi-Arabië. En ze vragen ook of er nog een plaatsje vrij is."

Over zijn leven in Saoedi-Arabië is Carrasco zeer positief. "Mijn leven daar is top, de kwaliteit is hoog, en het is familiaal. Het heeft niet veel veranderd ten opzichte van Madrid," legt hij uit. "Ik woon in een compound, waar we precies één grote familie zijn. Cristiano Ronaldo zit er wel niet."

Ik wil de ploeg helpen... Zelfs als wingback, zonder aan mezelf te denken

Het niveau van Carrasco is in ieder geval niet gedaald. Daarom blijft Domenico Tedesco hem ook oproepen. "Hij heeft me vertrouwen gegeven sinds de eerste dag. Ik heb dat teruggegeven door mijn ervaring, intensiteit, pressen, verdedigen, en goede beslissingen maken aan de bal."

"Niet altijd aanvallen, soms de bal bijhouden," zegt hij. "Voor mij is het top om een speler te zijn die aan de ploeg denkt. Coaches waarderen dat. Bij Atlético was er veel druk en we speelden in een laag blok, hier spelen we hoger. Het is verschillend, maar ik ben klaar om de ploeg te helpen, zelfs als wingback, zonder aan mezelf te denken."

Ik sta open om ooit nog weer in België te spelen

Carrasco staat ook open om op termijn terug te keren naar België. "Ik sta open om ooit terug te komen in België," zegt hij. "In voetbal is het altijd moeilijk om nu al voorspellingen te doen. Bij Monaco - toen ik niet veel speelde - waren er ooit een paar Belgische ploegen die mij terug wilden halen, Genk was er sowieso bij. Maar ik wist dat ik wel weer aan spelen zou toekomen."

Tot slot over zijn toekomstplannen bij de Rode Duivels: "Ik wil nog beschikbaar zijn voor 2026. Ik wil zo lang mogelijk doorgaan."