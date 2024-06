Doelman Kasper Schmeichel maakt stevige hint over zijn toekomst bij Anderlecht

Kasper Schmeichel speelde het voorbije seizoen voor RSC Anderlecht. Het is uitkijken of de nationale doelman van Denemarken aan boord blijft in het Lotto Park.

Kasper Schmeichel werd vorige zomer in extremis nog aangetrokken door RSC Anderlecht, al kwam daar toen veel kritiek op omdat paarswit met Maxime Dupé al een nieuwe en sterke doelman gehaald had.

Dupé verdween niet veel later uit doel, Schmeichel werd de onbetwistbare nummer één bij RSC Anderlecht en Dupé vertrok al tijdens de wintermercato opnieuw, richting Nice.

Schmeichel had een contract voor één seizoen in het Lotto Park en dat loopt binnen tien dagen dus af. Hij sprak op het EK in Duitsland donderdag de pers toe, als vooruitblik op de wedstrijd tegen Engeland.

Niet toevallig, want Schmeichel speelde zijn volledige carrière in Engeland. Een Deense journalist vroeg of Schmeichel het Engelse voetbal miste, waarna er toch een stevige hint kwam over de toekomst van de doelman.

“Voor mij is het Engelse voetbal het ultieme”, klonk het. “Natuurlijk hou ik ervan om in Engeland te spelen. Dat is het soort voetbal waarmee ik ben opgegroeid, nog steeds naar kijk en nog steeds van hou. Misschien keer ik op een dag wel terug. Ik mis het om er te spelen.”