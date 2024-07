KAA Gent beleeft moeilijke dag in oefenwedstrijden tegen AEK Athene

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent is onder een nieuwe coach Wouter Vrancken begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na een 0-9 zege bij HO Kalken werd nu gespeeld tegen AEK Athene, toch een stevige tegenstander. En dat leverde toch wel wat bijzonders op.

KAA Gent besloot om twee wedstrijden af te werken tegen AEK Athene. De eerste was er eentje van twee keer 35 minuten, de tweede eentje van twee keer een halfuur. Die tweede wedstrijd werd bovendien afgewerkt achter gesloten deuren.

In de eerste wedstrijd werd met 1-2 verloren door de Buffalo's. Zine had de Grieken snel op voorsprong gebracht, dankzij Hong werd het na een kwartier al 1-1 maar na de pauze werd het alsnog 1-2 voor AEK Athene.

Opstelling Gent: Roef (GK), Fadiga, Torunarigha, Watanabe (57' Kandouss), Brown (35' Ayinde), De Sart (C), Gerkens, Hong, Sonko, Fernandez-Pardo, Gudjohnsen (35' Tissoudali)

De tweede wedstrijd op stage in Zeeland werd met een heel andere opstelling afgewerkt. In die wedstrijd zorgde Yokota wel voor de 1-0 voor de Buffalo's, waardoor de Belgen met een kleine voorsprong gingen rusten. In de tweede helft werd niet meer gescoord en zo wonnen de Buffalo's de tweede match.

Opstelling: Schmidt (GK), Samoise, Mitrovic, Kandouss, Nurio, Kums (C), Gandelman, Hjulsager, Surdez, Yokota, Abdullahi (31' De Vlieger)