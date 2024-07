Is Anderlecht nog een kanshebber? 'Deze twee clubs strijden om de handtekening van Kasper Schmeichel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kasper Schmeichel is vrij om zijn handtekening te zetten bij een nieuwe club. Een terugkeer naar RSC Anderlecht lijkt inmiddels definitief van de baan. Momenteel zijn er nog twee clubs concreet om de Deense doelman binnen te halen.

Het contract van Kasper Schmeichel liep op dertig juni jongstleden af. De doelman liet nooit optekenen dat zijn toekomst elders ligt, maar de kans dat hij nog zal terugkeren naar Brussel - als speler van Anderlecht bedoelen we dan - is zo goed als onbestaande.

Bovendien is het geen geheim dat Schmeichel terug wil naar Engeland. "Iedere voetballer wil in de Premier League spelen", liet hij zelf nog optekenen tijdens het EK. "Kasper hoort thuis in de het Engelse voetbal", deed vader Peter er nog een extra schepje bovenop."

De Engelse media weten dat Wolverhampton Wanderers Schmeichel een concreet voorstel heeft gedaan. De doelman is momenteel op vakantie en wil in de loop van volgende week een keuze maken. Al hebben The Wolves af te rekenen met concurrentie.

Ook Celtic FC hoopt Schmeichel te overtuigen van een avontuur. Het is Brandon Rodgers die Schmeichel héél graag naar Glasgow wil halen. Beide heren kennen elkaar namelijk heel goed. Rodgers was de coach van Leicester City tussen 2019 en 2023.

De geruchten zorgen ervoor dat Anderlecht beseft dat een terugkeer onmogelijk is. Al heeft Fredberg momenteel geen opvolger klaarstaan voor de Deen. De kans is dan ook groot dat paars-wit het nieuwe seizoen zal beginnen met Colin Coosemans tussen de palen.