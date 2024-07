'Anderlecht kent prijs van Jean Butez, maar er is nog iets anders dat voor problemen kan zorgen'

Anderlecht kon dinsdag haar eerste zomertransfer voorstellen met Jan-Carlo Simic. Paars-wit betaalde zo'n 3 miljoen euro voor het 19-jarige talent.

Maar het is geen geheim dat ze in Brussel nog spelers willen zien komen. Vooral achteraan en in doel is Anderlecht nog op zoek naar versterking.

De zoektocht naar een nieuwe doelman verloopt niet zo vlot als verwacht. Schmeichel tekende bij Celtic terwijl Koen Casteels een avontuur in Saudi-Arabië boven een terugkeer naar België verkoos.

Uiteindelijk kwam Anderlecht dan maar uit bij Jean Butez, de eerste doelman van Antwerp. Paars-wit is duidelijk geïnteresseerd en heeft al enkele keren met hem gepraat.

Op persoonlijk vlak moeten de onderhandelingen nog wel volgen. Volgens Sacha Tavolieri is er wel iets wat voor problemen kan zorgen. De doelman verdient erg veel bij Antwerp, en dus zouden zijn salariseisen een struikelblok kunnen vormen. Als de deal er komt, zou dat voor ongeveer 4 miljoen euro zijn inclusief bonussen. Zijn marktwaarde wordt op 8 miljoen euro geschat.

🟣🧤 More news on Jean Butez. Player side has indeed talked to RSC #Anderlecht who put the player on a shortlist & shows a clear interest. As explained earlier today, talks took indeed place with several meetings at Neerpede in the last weeks but negociations on personal terms… pic.twitter.com/AMIgj50mJr