🎥 Jonge Duivel maakt droomdebuut bij Juventus en geeft meteen visitekaartje af aan Tedesco

We mogen met de Rode Duivels opnieuw een jong talent verwelkomen. Flankaanvaller en supertalent Samuel Mbangula maakte gisteren zijn debuut voor Juventus met een geweldige prestatie.

Gisteren opende Juventus zijn seizoen in Italië thuis tegen promovendus Como. In het basiself van de Oude Dame vonden we één Belg. Het 20-jarige toptalent Samuel Mbangula mocht voor het eerst aan de aftrap komen in Turijn.

En zijn debuut was er een om te onthouden. De Belgische belofte-international scoorde en gaf een assist in zijn eerste wedstrijd. Na amper 23 minuten spelen maakte Mbangula het openingsdoelpunt.

Na een goal van Timothy Weah gaf hij aan het einde van de wedstrijd nog een assist op Cambiaso. Juventus won met 3-0 van Como, met een jonge Belg in de hoofdrol.

De Italiaanse kranten waren zeer enthousiast over onze landgenoot. In een interview na de wedstrijd vertelde de Belg het volgende: “Ik ben heel blij. Toen ik het eerste doelpunt scoorde, dacht ik dat het een droom was.”

De jonge Duivel doorliep zijn jeugd bij zowel Club Brugge als Anderlecht. In 2020 ruilde hij Brussel in voor een avontuur in Turijn. Sinds deze zomer maakt hij deel uit van de eerste ploeg van Juventus, waar hij wordt getraind door Thiago Motta.

Gisterenavond speelde ook Atalanta hun eerste wedstrijd van het seizoen. Rode Duivel Charles De Ketelaere stond 69 minuten op het veld, maar kon geen hoofdrol opeisen. Atalanta won overtuigend met 0-4 op het veld van Lecce.

Juventusun bu yıl ilk golü Samuel Mbangula fena bir topçu olucak henüz 20 yaşında sol kanat oynayabilmesi için Kenan Yıldız'ı 10 Numara oynatıyor Thiago Motta. Motta ile birlikte çok başka bir Juventus izleyeceğimizden eminim.

Thuram'ı da çok beğendim. pic.twitter.com/Jjc9MEZvd5 — Feneryears (@feneryears) August 19, 2024