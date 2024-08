Patrick Goots kritisch over prestatie van Antwerp in Brugge: "De ploeg verdiende meer, maar..."

Elke maandag spreekt huisanalist Patrick Goots van Gazet van Antwerpen over de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. Vandaag is de ex-Antwerp-speler zeer kritisch over de prestatie van de Great Old tegen Club Brugge.

Patrick Goots stelt dat Antwerp in de wedstrijd tegen Club Brugge meer had kunnen bereiken. "De ploeg heeft zeker meer verdiend dan de 1-0 nederlaag die op het scorebord stond,” vertelt hij aan GVA.

“De voortvarende start van Club Brugge was te verwachten,” zegt Goots. “Maar daarna nam Antwerp het spel over en creëerde het goede mogelijkheden voor Janssen en Kerk. Het was duidelijk dat Antwerp een goed antwoord had op de aanvankelijke druk van Club Brugge.”

Ondanks de goede mogelijkheden wijst Goots op een gemis aan ‘slimmigheid voor doel’. “Neem bijvoorbeeld de actie van Kerk die de achterlijn bereikte. Als hij zijn hoofd even omhoog had getild, had hij gezien dat er twee teamgenoten volledig vrij stonden voor doel. Zulke momenten kunnen een wedstrijd beslissen.”

Een ander belangrijk punt van kritiek is de strafschopfout van Doumbia. “Doumbia maakte een tactische fout door te veel te willen bereiken in een situatie waar hij beter in de dekking had kunnen blijven. Ervaren spelers zoals Alderweireld hadden hier beter kunnen optreden.”

“De 6 op 12 had gemakkelijk 10 op 12 kunnen zijn. Eigenlijk had Antwerp nu op de plaats van Anderlecht moeten staan. Puntenwinst in Brugge had het vertrouwen van de ploeg nog meer kunnen versterken,” besluit Goots.

Antwerp speelt zaterdag alweer een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Puntenverlies in eigen stadion is voor de Great Old volledig uit den boze.