Een spel van makelaars of gewoon goede scouts? Hoe Antwerp en Union SG plots op dezelfde spits azen

Tot een dag geleden had in België misschien nog nooit iemand gehoord van Franjo Ivanovic. En nu azen er twee ploegen uit de Jupiler Pro League op hem. Een slim makelaarsspel, of een teken dat de scouts andermaal in dezelfde vijvers vissen?

Diverse Belgische ploegen moeten op zoek naar aanvallend ingestelde spelers om hun kern te gaan versterken. En dat ze daarbij ook al eens in dezelfde vijver vissen? Dat hoeft op zich geen grote verrassing te zijn.

Bij Royal Antwerp speelden ze de voorbije maanden wel wat sterkhouders kwijt voorin, waardoor de spoeling zoals we eerder al aangaven eerder dun is geworden: enkel Vincent Janssen en de jonge Udoh zijn er nog.

Union en Antwerp hebben hem beiden op de radar

Bij Union SG vertrok met Gustaf Nilsson dan weer een topspits naar Club Brugge en Amoura trok naar het buitenland, terwijl er de voorbije seizoenen met onder meer Vanzeir en Boniface ook al veel aanvallend geweld andere oorden wist op te zoeken.

Beide ploegen hebben nu Franjo Ivanovic op de radar staan. Volgens Kroatische media zouden de onderhandelingen ondertussen lopen. Antwerp zou een bod hebben neergelegd van 3,5 miljoen euro, al wil de club 7 miljoen euro.

© photonews

De 20-jarige spits heeft roots in Oostenrijk, maar speelt momenteel dus in Kroatië bij Rijeka. In een jaar maakte hij vijftien doelpunten bij Rijeka, nadat hij overkwam van het Duitse Augsburg. Dit seizoen zit hij ook al aan drie doelpunten in evenveel wedstrijden.

Ook Union SG zou al 3,5 miljoen euro hebben geboden. De Kroatische international bij de beloften heeft nochtans een marktwaarde van 'amper' 1,5 miljoen euro als we Transfermarkt mogen geloven - al kan dat bij een volgende update wel meer zijn.

Nog een weekje wachten?

Donderdag speelt Rijeka nog tegen Olimpija Ljubljana in de play-offs van de Conference League. Het al dan niet halen van Europees voetbal in een poulefase zou een transfer vanaf 29 augustus misschien waarschijnlijker kunnen maken.

Maar hoe zijn beide teams nu geïnteresseerd geraakt in Ivanovic? Om te beginnen: hij zit bij het makelaarsbureau ROGON. Een grote speler in Duitsland, met als bekendste namen Joelinton, Sabitzer en Berisha onder meer.

Really glad I picked HNK Rijeka to follow in the 🇭🇷 HNL - exciting talents like Franjo Ivanovic & Gabriel Rukavina doing special things like this!👇🏻😍



Ivanovic was MOTM with 2 goals from 2 SoTs and Rukavina caused problems all game off the LW👀📈 #SuperSportHNL pic.twitter.com/3JXjxUMS9r

— Greg Spires (@greg_spires) August 20, 2024

Een bureau dat vooral in Duitsland zaken doet en dus ook van belang zal zijn geweest om hem bij Augsburg te krijgen en daarna ook te laten vertrekken naar Rijeka. Met Jakub Piotrowski (ex-Genk en Beveren) en Farouk Miya (ex-Standard en Moeskroen) hebben ze weliswaar een paar 'Belgische' deals gedaan in het verleden, maar niet veel.

Zoals het wel vaker is - denk bijvoorbeeld aan Nikolas Sattlberger - komt een Belgisch team nadrukkelijker in beeld eens er een andere Belgische ploeg ook al interesse toonde. Toen waren het Genk en Gent, nu zijn het dus Antwerp en Union.