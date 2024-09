Tielemans over de terugkeer van Leander Dendoncker naar Anderlecht en over wanneer hijzelf weer "naar huis" terugkeert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ze zijn weer gescheiden. Youri Tielemans en Leander Dendoncker maakten samen ooit furore bij Anderlecht, maar gingen toen hun eigen weg om elkaar weer te vinden bij Aston Villa. Dendoncker had daar geen zicht meer op speelminuten en keerde terug naar Anderlecht.

Dendoncker is het paradepaardje van de Anderlechtse mercato en er zal veel druk op zijn schouders komen. Dat besefte hij ook bij zijn terugkeer, maar dat wil de middenvelder ook graag. Zoveel jaar terug stond hij immers nog in de schaduw van Tielemans, dat toen het grootste talent van België was.

Nu keerde Dendoncker terug om zijn carrière nieuw leven in te blazen. "Leander heeft een verstandige keuze gemaakt," aldus Tielemans, die nu zelf actief is bij Aston Villa. "Hij weet wat hij nodig heeft en Anderlecht is een plek waar hij zich goed voelt."

Veel ex-jeugdspelers van Anderlecht dromen ervan om op het einde van hun carrière terug te keren. "Voor mij staat de deur bij Anderlecht altijd open, maar ik heb nog andere zaken te doen in mijn carrière voor ik aan zo'n stap denk", knipoogde Tielemans.

Tielemans benadrukt dat hij begrijpt waarom Dendoncker voor deze stap heeft gekozen en spreekt zijn respect uit voor de beslissing. "Leander heeft altijd al veel gegeven voor Anderlecht en ik ben ervan overtuigd dat hij weer een belangrijke rol zal spelen."

"Ik wens hem het allerbeste, zowel op het veld als voor zijn familie. Zijn terugkeer naar Anderlecht voelt als thuiskomen en hij zal er stabiliteit voor hem en zijn familie vinden."