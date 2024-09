Ex-speler Anderlecht ziet het wel goedkomen met de club: "Crisis? Welke crisis?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kritiek op Anderlecht is - ondanks hun leidersplaats - al verschroeiend hard geweest. In het buitenland krijgen ze daar blijkbaar weinig van mee, want Zeno Debast reageerde alvast verrast.

Debast was gisteren op de persconferentie van de Rode Duivels. Onvermijdelijk kreeg hij ook een vraag over Anderlecht, gezien hij er een paar maanden geleden nog basisspeler was. Of hij beseft dat het al crisis is na zijn vertrek. “Hoezo crisis? Ze hebben toch veel punten? Van een crisis weet ik eerlijk gezegd niets. Ik praat nog wel met de spelers. Zij hebben wel een goed gevoel, hoor, want de punten zijn er", klonk het. "En aan het eind van de rit is dat het belangrijkste. Zondag keek ik naar Union-Anderlecht, maar ik zat in het vliegtuig en zo heb ik de laatste tien minuten gemist. Natuurlijk blijft die band met de spelers, de coach en de club heel hecht.” Debast zijn lange ballen worden gemist. Net als zijn présence op het veld. Jan-Carlo Simic heeft nog niet zijn niveau. "Leuk om te horen", zei hij met een knipoog. Debast vormde een heel sterk duo met Jan Vertonghen. "Jan is een toppersoon. Zowel op als naast het veld. Een voorbeeld voor iedereen. Ik hoor hem wel nog af en toe via WhatsApp. Gelukkig maar.”