Ex-Anderlecht-spits krijgt zware kritiek: "Te licht voor het nationale team"

Joshua Zirkzee heeft eindelijk een plek veroverd in het nationale team van Nederland, nadat hij heel weinig speelde tijdens het EK. Maar een Nederlandse analist is niet overtuigd van zijn bijdrage bij Oranje.

Joshua Zirkzee (23 jaar) moest op een last-minute afzegging op het Euro 2024 afwachten om ondanks zijn geweldige seizoen bij FC Bologna opgeroepen te worden. Zelfs daar bleef hij op de bank zitten tijdens de drie poulewedstrijden en de achtste finale, voordat hij enkele minuten speelde in de kwartfinale en halve finale.

Sindsdien is Zirkzee getransfereerd naar Manchester United en heeft hij dus een andere status gekregen. Afgelopen september stond hij in de basis tegen Bosnië en Herzegovina, speelde 74 minuten, scoorde een goal en gaf een beslissende pass.

Afgelopen vrijdag stond de ex-speler van Anderlecht opnieuw in de basis tegen Hongarije, met minder succes. Zijn prestatie liet een analist sceptisch achter. Wim Kieft, voormalig Nederlands international (42 caps) die het EK in 1988 won met Oranje, is niet overtuigd.

"Zirkzee is erg goed qua techniek, maar gedraagt zich te weinig als een aanvaller. Hij geeft de indruk dat voor hem plezierig spelen belangrijker is dan doelpunten maken", aldus Kieft in De Telegraaf.

"Op dit moment is hij te licht voor het nationale team. Hij is een talent... maar op 23-jarige leeftijd, kunnen we hem nog steeds zo omschrijven? Echte talenten hebben op zijn leeftijd al 250 wedstrijden gespeeld en zijn op 16-17-jarige leeftijd begonnen. Hij heeft slechts drie seizoenen op het hoogste niveau gespeeld", concludeert de analist.