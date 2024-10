'De Spor' slaat opnieuw toe: Sporting Hasselt haalt nog ex-speler van Anderlecht binnen

Sporting Hasselt heeft haar ambities voor promotie in Eerste Nationale kracht bijgezet door een nieuwe speler toe te voegen aan de kern. De Limburgse club, die het dit seizoen goed doet en de top in het vizier heeft, heeft verdediger Loïc Masscho aangetrokken tot het einde van het seizoen.

De 23-jarige Masscho, die geen club had, is verheugd om zijn carrière nieuw leven in te blazen bij de ambitieuze club uit Eerste Nationale. Masscho genoot zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht, waar hij meer dan tien jaar speelde en via de RSCA Futures meer dan 50 wedstrijden afwerkte.

Voordat hij naar Anderlecht kwam, doorliep hij de jeugd van AA Gent. Bij Anderlecht was er afgelopen zomer echter geen toekomst meer voor Masscho. Hij zou als 23-jarige niet meer in de categorie jonge spelers vallen en kwam dus niet in aanmerking voor een verlengd contract.

Nu kijkt Masscho vooruit naar een frisse start bij Sporting Hasselt. Hij hoopt dat zijn ervaring en zijn tijd in de jeugdopleiding van Anderlecht hem helpen om zowel Hasselt als zijn eigen loopbaan vooruit te stuwen.

Zijn doel is om zichzelf opnieuw te bewijzen, met het oog op een mogelijke terugkeer naar de Challenger Pro League. Sporting Hasselt ziet in hem een belangrijke versterking om de promotie naar een hoger niveau te realiseren.