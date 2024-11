Antwerp en Club Brugge zullen ook deze winter waarschijnlijk niet van Engels en Boyata afgeraken: dit is de situatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Je zou het bijna vergeten, maar Björn Engels en Dedryck Boyata zijn nog steeds voetballers. Al willen zowel Antwerp als Club Brugge zo snel mogelijk van hen af. Maar zo makkelijk gaat dat allemaal niet.

Boyata heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Club, maar daar zouden ze hem graag deze winter kwijt geraken. Al lijkt dat een onmogelijke opdracht gezien zijn dik contract. Hij kan nergens meer verdienen. Engels heeft zelfs nog een contract tot 2026 bij Antwerp en heeft al twee jaar geen match meer gespeeld.

In de voetbalwereld is het voor clubs vaak een grote uitdaging om van overbodige spelers af te komen, vooral als deze spelers nog een aantrekkelijk contract hebben. Neem nu Boyata. De verdediger zit al een tijdje niet meer in de plannen van Club Brugge en zijn prestaties hebben niet het gewenste niveau bereikt.

Ondanks die situatie heeft Boyata nog een lucratief contract, wat betekent dat hij weinig reden heeft om te vertrekken. De interesse van andere clubs is bovendien beperkt, waardoor hij waarschijnlijk niet snel zijn contract zal beëindigen of financiële concessies zal doen.

Het probleem is dat de clubs weinig reden hebben tot klagen. Zij hebben hem dat contract aangeboden en bij spelersvakbond ACV Sporta-Players United benadrukken ze dat die spelers ook rechten hebben. Daar klinkt het dat het niet eerlijk is om spelers achteraf te bekritiseren voor financiële beslissingen die in het verleden zijn genomen.

Juiste trainingsomkadering niet altijd aanwezig

Een ander probleem is hoe sommige clubs omgaan met spelers die ze niet meer willen. Het komt voor dat spelers met een profcontract, vooral als ze ouder zijn dan 23, met de U21 moeten trainen. Dit is geen professionele omkadering en helpt hen niet om in topvorm te blijven.

Het is cruciaal dat clubs hun verantwoordelijkheden serieus nemen en de juiste begeleiding bieden aan spelers. Vaak proberen betrokken partijen via gesprekken tot een oplossing te komen. Wanneer clubs weigeren om spelers terug te plaatsen in de A-ploeg, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen om de rechten van de spelers te verdedigen.

De mentale druk van deze situaties is niet te onderschatten. Een onderling akkoord om te vertrekken lijkt vaak de beste optie, maar dat is niet altijd eenvoudig te realiseren.