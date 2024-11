Ex-Anderlechtspeler Loic Masscho schrikt zich een hoedje van eerste match bij Sporting Hasselt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sporting Hasselt verraste deze week met de komst van ex-Anderlechtspeler Loic Masscho. Hij werd meteen in de ploeg gedropt.

Adriano Bertaccini gaf op THES Sport de aftrap voor de topper tegen Sporting Hasselt. Opvallend was dat de pas deze week binnengehaalde Loic Masscho meteen in het basiselftal stond.

“Wij hadden hier nooit mogen verliezen”, zei debutant Loic Masscho over de 2-1-nederlaag voor 2.000 supporters aan Het Belang van Limburg.

“Na tien jaar werd mijn contract op 1 juli ontbonden bij Anderlecht. De voorbije maanden heb ik op mijn eentje getraind bij een ploeg bij mij in de buurt. Ik heb eerst gezocht bij een ploeg uit een hogere reeks maar dat ging telkens niet door. Via mijn makelaar kwam ik dan bij Hasselt terecht.”

Die kans wilde hij niet laten liggen. Dinsdag trainde hij voor het eerst mee. “De trainer zei dat ik zeker speelminuten zou krijgen en eventueel zelfs starten ook al had ik maar drie trainingen in de benen.”

De verhoopte overwinning kwam er niet. “We hadden het moeilijk om echte kansen af te dwingen omdat we niet rustig genoeg waren aan de bal. Ik ga ook iets zoeken in de buurt van Hasselt want nu reis ik telkens met de trein.”