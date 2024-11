Onana heeft nog een speciale boodschap voor fans van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amadou Onana is weer in het land voor de nationale ploeg. Vorige week was hij ook in België, maar dan met Aston Villa.

Aston Villa speelde vorige week in de Champions League op bezoek bij Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Rode Duivel Amadou Onana kwam niet van de bank, Youri Tielemans werd 90 minuten lang getrakteerd op een fluitconcert. “Ik vond het spijtig dat ik vorige week niet mocht meedoen met Aston Villa tegen Club Brugge”, zei de middenvelder vanmiddag op de persconferentie van de Rode Duivels in Tubeke. Het zou voor de Rode Duivel een primeur geweest zijn tegen blauwzwart. “Het was mijn eerste officiële wedstrijd met een club in België geweest. Maar dat was de keuze van de trainer.” Onana heeft nog een speciale boodschap over voor de fans van Club Brugge. “Ik werd wel toegejuicht door de supporters van Club Brugge en dat verraste me”, voegt hij er nog aan toe. Zijn ploegmaat Youri Tielemans kreeg het hard te verduren op Jan Breydel. Daar repte Onana echter met geen woord over.