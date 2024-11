Nog nooit gebeurd! Pro League krijgt boete van Annelies Verlinden

De Pro League heeft een boete gekregen. De profclubs zouden niet genoeg doen om supporters te sensibiliseren over pyrotechnische middelen.

In maar liefst 35 procent van alle voetbalwedstrijden in het profvoetbal wordt pyrotechnisch materiaal gebruikt. Bij 25 procent van alle gevallen zijn er ook gewonden.

De Dienst Voetbalveiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft ingegrepen met een boete. Die is met 2.000 euro echter eerder symbolisch te noemen. Dat gebeurt op basis van verschillende video’s op de officiële Facebook- en Instagrampagina’s van de Pro League.

“Op momenten in de video is te zien hoe pyrotechnische middelen werden ingezet door supporters”, klinkt bij monde van ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

“We kunnen het missen dat voetbalploegen, of wie dan ook, op zijn sociale media of in de beeldvorming pyro’s als een deel van het feest laten uitschijnen. Ik stel alleen maar vast voor dat in het Verenigd Koninkrijk of bij een WK ook een feest kan worden zonder dat je gevaarlijke dingen gaat doen.”

De Pro League bevestigt de boete aan Het Nieuwsblad. “Na monitoring van alle sociale media kanalen van de Pro League gedurende het seizoen 2023-2024 vond de Dienst Voetbalveiligheid op een totaal van 5.000 posts vijf video’s waarin enkele malen en gedurende enkele seconden het gebruik van pyrotechniek te zien is.”

Omwille van dezelfde beelden worden er ook nog processen-verbaal opgemaakt tegen drie clubs. Wie dat is, wordt niet gemeld.