Hans Vanaken sprak over hoe hij door Domenico Tedesco behandeld werd: "Zit zelfs niet meer in voorselectie"

Hans Vanaken heeft geen hoge verwachtingen meer over zijn toekomst bij de nationale ploeg zolang Domenico Tedesco bondscoach blijft. De Brugse spelmaker reageerde scherp bij Extra Time toen hem gevraagd werd naar zijn relatie met de bondscoach.

Vanaken gaf aan dat er van een relatie amper sprake is. “Al eventjes niet meer hé", klonk het veelbetekenend. Vanaken gaf aan dat hij enkel in het begin contact had met Tedesco, kort na diens aanstelling.

Tedesco belde Vanaken voor het eerst in een moeilijke periode bij Club Brugge, onder coach Scott Parker. “De reden toen was dat het niet goed liep bij Club. Hij zei dat het geen definitieve beslissing was en dat ik er de volgende keer wel bij kon zijn", vertelt Vanaken.

En inderdaad, na sterke Play-Offs mocht hij in juni opnieuw aansluiten bij de Rode Duivels. Toch voelde Vanaken dat er iets niet klopte. “Ik speelde toen twee matchen niet en voelde de bui al hangen", aldus de Club Brugge-captain.

De september-selectie bevestigde zijn gevoel: “Tedesco zei toen dat er veel concurrentie was op mijn positie en sindsdien zat ik zelfs niet meer in de voorselectie.”

Vanaken denkt dat het simpelweg om een tactische keuze gaat. “Ik denk dat hij gewoon niet het type speler zoals ik in zijn systeem ziet passen", stelt hij nuchter. Voor de 31-jarige middenvelder lijkt een comeback bij de Rode Duivels onder Tedesco daarom uitgesloten.

“Het enige wat ik kan doen is presteren bij mijn club. Over al het andere heb ik geen controle", besluit hij. Een nieuwe bondscoach kan de deur naar de nationale ploeg echter wel weer openen.